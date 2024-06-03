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Российские борцы намерены выступить на Олимпийских играх в Париже, несмотря на запреты

Российские борцы намерены выступить на Олимпийских играх в Париже, несмотря на запреты
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Российские борцы Надежда Соколова и Абдулрашид Садулаев намерены участвовать в Олимпийских играх в Париже, даже если это будет означать независимое участие.

«Мы тренировались всю жизнь. Наша мечта, наша цель — Олимпийские игры, даже если мы будем без флага», — приводит слова Соколовой Reuters.

«Где-то в глубине души я уверен, что поеду», — приводит слова Садулаева Reuters.

У российской сборной по борьбе есть места для 16 спортсменов в Париже, и тренеры говорят, что планируют использовать их все. Международный олимпийский комитет (МОК) обязал российских и белорусских спортсменов пройти строгую проверку. Россиянам изначально было запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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