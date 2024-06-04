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Песков назвал абсолютной клеветой утверждения о попытке РФ сорвать Олимпиаду в Париже

Песков назвал абсолютной клеветой утверждения о попытке РФ сорвать Олимпиаду в Париже
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не распространяет дезинформацию об Олимпиаде, а различные публикации на эту тему не имеют никакого отношения к реальности.

«Это огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего. К сожалению, мы все чаще с такой [критикой] сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Microsoft выпустила отчёт, в котором говорится, что «российские агенты влияния» пытаются сорвать Игры в Париже из-за запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде под своим флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.

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