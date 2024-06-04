Федерация дзюдо России назвала состав сборной на Олимпийские игры в Париже
Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры в Париже (Франция). В список попали 12 спортсменов, семь из которых мужчины.
Мужчины
- Рамазан Абдулаев (до 60 кг)
- Мурад Чопанов (до 66 кг)
- Данил Лаврентьев (до 73 кг)
- Тимур Арбузов (до 81 кг)
- Михаил Игольников (до 90 кг)
- Матвей Каниковский (до 100 кг)
- Инал Тасоев (свыше 100 кг)
Женщины
- Сабина Гилязова (до 48 кг)
- Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)
- Дали Лилуашвили (до 63 кг)
- Мадина Таймазова (до 70 кг)
- Элис Старцева (свыше 78 кг)
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.
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