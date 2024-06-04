Федерация дзюдо России назвала состав сборной на Олимпийские игры в Париже

Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры в Париже (Франция). В список попали 12 спортсменов, семь из которых мужчины.

Мужчины

Рамазан Абдулаев (до 60 кг)

Мурад Чопанов (до 66 кг)

Данил Лаврентьев (до 73 кг)

Тимур Арбузов (до 81 кг)

Михаил Игольников (до 90 кг)

Матвей Каниковский (до 100 кг)

Инал Тасоев (свыше 100 кг)

Женщины

Сабина Гилязова (до 48 кг)

Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)

Дали Лилуашвили (до 63 кг)

Мадина Таймазова (до 70 кг)

Элис Старцева (свыше 78 кг)

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.