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Федерация дзюдо России назвала состав сборной на Олимпийские игры в Париже

Федерация дзюдо России назвала состав сборной на Олимпийские игры в Париже
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Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры в Париже (Франция). В список попали 12 спортсменов, семь из которых мужчины.

Мужчины

  • Рамазан Абдулаев (до 60 кг)
  • Мурад Чопанов (до 66 кг)
  • Данил Лаврентьев (до 73 кг)
  • Тимур Арбузов (до 81 кг)
  • Михаил Игольников (до 90 кг)
  • Матвей Каниковский (до 100 кг)
  • Инал Тасоев (свыше 100 кг)

Женщины

  • Сабина Гилязова (до 48 кг)
  • Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)
  • Дали Лилуашвили (до 63 кг)
  • Мадина Таймазова (до 70 кг)
  • Элис Старцева (свыше 78 кг)

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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