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Из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой — The Guardian

Из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой — The Guardian
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Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выдворили более 12 тысяч бездомных. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, активный процесс переселения палаточных городков в Париже начался весной 2023 года. С тех пор власти принудительно переселили 12 545 человек. Сообщается, что проводящая переселение бездомных компания отметила, что для решения проблемы с людьми без определённого места жительства необходимо как минимум 20 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что жители Франции запустили флешмоб с призывом сходить в туалет в Сену перед тем, как президент страны Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго искупаются в реке во время проведения Игр.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) постановила, что россияне и белорусы смогут принять участие в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

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