Пловцы из Австралии на ОИ-2024 сами решат — участвовать в заплывах на Сене или нет

Участники плавательного турнира на открытой воде в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже из Австралии самостоятельно решат — стоит ли принимать участие в заплывах на Сене или нет. Об этом заявила представитель Австралии на ОИ во Франции, двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Анна Мирс.

«Нам нет смысла вмешиваться и говорить: «Мы не позволим вам здесь плавать». В конечном счёте это выбор спортсмена. Мы не собираемся помещать спортсменов в среду, которая ставит под угрозу их благополучие.

Попробуйте встать перед олимпийцем, который тренировался всю свою жизнь, и сказать ему «нет». Этого не произойдёт», — приводит слова Мирс Reuters.

Ранее стало известно, что в реку Сена по-прежнему попадают сточные воды. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.