Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Пловцы из Австралии на ОИ-2024 сами решат — участвовать в заплывах на Сене или нет

Пловцы из Австралии на ОИ-2024 сами решат — участвовать в заплывах на Сене или нет
Аудио-версия:
Комментарии

Участники плавательного турнира на открытой воде в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже из Австралии самостоятельно решат — стоит ли принимать участие в заплывах на Сене или нет. Об этом заявила представитель Австралии на ОИ во Франции, двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Анна Мирс.

«Нам нет смысла вмешиваться и говорить: «Мы не позволим вам здесь плавать». В конечном счёте это выбор спортсмена. Мы не собираемся помещать спортсменов в среду, которая ставит под угрозу их благополучие.

Попробуйте встать перед олимпийцем, который тренировался всю свою жизнь, и сказать ему «нет». Этого не произойдёт», — приводит слова Мирс Reuters.

Ранее стало известно, что в реку Сена по-прежнему попадают сточные воды. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
Эксперт рассказал, что вода из канализации попадает в Сену, где пройдут соревнования ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android