Гимнаст Маринов: наша федерация решила не участвовать в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов рассказал, что решение о поездке на Олимпийские игры 2024 года в Париже принималось Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР). Причиной тому послужили критерии МОК, которые подразумевали выступление россиян без национальной символики.

«Это было решение нашей федерации – не принимать участия под нейтральным флагом. Жаль, конечно, что мы отстранены от соревнований и это произошло не по нашей воле.

Я буду особо пристально следить за этими соревнованиями, потому что они пройдут без участия россиян. Интересно сопоставить наш уровень и представить, как бы мы могли выступить на этих стартах», — приводит слова Маринова «Татар-информ».

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.