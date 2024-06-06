Дмитрий Чернышенко: россияне смогут принять участие в ОИ, не боясь, что нарушат закон

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос, нарушат ли закон российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь, что нарушат российский закон. Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе.

Несмотря на все преграды, российские спортсмены уже получили 49 лицензий для участия в Олимпийских играх по семи видам спорта — велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо. 10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться», — приводит слова Чернышенко Интерфакс-Россия.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже.