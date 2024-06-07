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Экс-министр спорта Колобков: спортсмены — взрослые люди, сами могут решить, ехать ли на ОИ

Экс-министр спорта Колобков: спортсмены — взрослые люди, сами могут решить, ехать ли на ОИ
Павел Колобков
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Бывший министр спорта России, победитель Олимпийских игр 2000 года в Сиднее по фехтованию Павел Колобков заявил, что спортсмены должны самостоятельно ответить на вопрос о поездке на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

«Мы неправильно ставим вопрос: надо или нет ехать россиянам на Олимпиаду. Сейчас федерации и МОК направляют приглашения индивидуально спортсменам, именно они должны принимать решение, ехать или нет в этих достаточно сложных условиях. Спортсмены — взрослые люди, они могут сами принять такое решение», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

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