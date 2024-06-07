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За 50 дней до начала ОИ-2024 на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца

За 50 дней до начала ОИ-2024 на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца
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За 50 дней до начала летних Олимпийских игр 2024 года на главном символе столицы Франции Эйфелевой башне появились олимпийские кольца. Конструкция весит 30 тонн. Её ширина составляет 29 метров, а высота — 15 метров. Символ Олимпиады был изготовлен из переработанной стали с уменьшенным выбросом углекислого газа. Кольца повёрнуты в сторону реки Сены, где и пройдёт церемония открытия соревнований.

«Это один из ритуалов каждой Олимпиады. Нам показалось очевидным, что кольца нужно установить на самом символическом памятнике Парижа», — сказал исполнительный директор оргкомитета ОИ-2024 Тьерри Ребула RMC Sport.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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