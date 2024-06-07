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В МОК объяснили, кто будет следить за безопасностью российских спортсменов на ОИ в Париже

В МОК объяснили, кто будет следить за безопасностью российских спортсменов на ОИ в Париже
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Международный олимпийский комитет объяснил, кто будет обеспечивать безопасность российских спортсменов во время Олимпиады-2024 в Париже.

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов. Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности. Также существует очень тесное международное сотрудничество.

Исходя из этого, МОК полностью доверяет французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнёрами», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

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