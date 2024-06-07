Пловцов, которые выступят на ОИ-2024, лишили тренировок в Сене из-за загрязнённости воды

Пловцы французской делегации не могут тренироваться в Сене из-за загрязнённости воды. Об этом сообщает RMC Sport.

За полтора месяца до первых соревнований Олимпийских игр 2024 года в Париже плохое качество воды в Сене продолжает представлять собой проблему. Из-за загрязнения, а также из-за чрезмерного потока сточных вод, вызванных недавними дождями, пловцы французской команды на открытой воде были вынуждены отменить запланированную на понедельник, 10 июня, тренировку на парижской реке.

Напомним, Сена является самой загрязнённой рекой в Европе. Это связано с сельским хозяйством и с дождливой погодой. Перед Олимпийскими играми Сену вычищают, чтобы пловцы в открытой воде могли свободно тренироваться и соревноваться. Недавно прошедшие дожди не дали возможность сохранить реку в чистом состоянии.

Отметим, что российские пловцы отказались от выступления на Олимпийских играх — 2024.