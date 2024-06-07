МОК запретил журналистам называть трансгендеров* биологическими мужчинами и женщинами

Международный олимпийский комитет запретил журналистам, которые будут работать на Олимпийских играх в Париже, называть трансгендеров* биологическими мужчинами и женщинами.

В новом 33-страничном документе Международный олимпийский комитет предостерёг средства массовой информации от использования таких терминов, как «рождённый мужчина», «рождённая женщина», «биологически мужчина» и «биологически женщина», которые, по их мнению, являются «проблемным языком».

МОК также призывал прессу избегать «смены пола», «послеоперационных операций» и «транссексуалов»*. Они заявили, что эти фразы «могут быть бесчеловечными и неточными» при описании трансгендерных* спортсменов и спортсменов с вариациями пола.

Организация объяснила, что лучше всегда подчёркивать фактический пол человека, а не тот, который зарегистрирован у него в свидетельстве о рождении.

*ЛГБТ к которым относятся трансгендреные персоны — запрещённая в России организация.