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МОК запретил журналистам называть трансгендеров* биологическими мужчинами и женщинами

МОК запретил журналистам называть трансгендеров* биологическими мужчинами и женщинами
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Международный олимпийский комитет запретил журналистам, которые будут работать на Олимпийских играх в Париже, называть трансгендеров* биологическими мужчинами и женщинами.

В новом 33-страничном документе Международный олимпийский комитет предостерёг средства массовой информации от использования таких терминов, как «рождённый мужчина», «рождённая женщина», «биологически мужчина» и «биологически женщина», которые, по их мнению, являются «проблемным языком».

МОК также призывал прессу избегать «смены пола», «послеоперационных операций» и «транссексуалов»*. Они заявили, что эти фразы «могут быть бесчеловечными и неточными» при описании трансгендерных* спортсменов и спортсменов с вариациями пола.

Организация объяснила, что лучше всегда подчёркивать фактический пол человека, а не тот, который зарегистрирован у него в свидетельстве о рождении.

*ЛГБТ к которым относятся трансгендреные персоны — запрещённая в России организация.

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