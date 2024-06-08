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Во Франции обнаружили рекламу Олимпийских игр — 2024 с фото Исинбаевой и флагом России

Во Франции обнаружили рекламу Олимпийских игр — 2024 с фото Исинбаевой и флагом России
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Во Франции заметили рекламу Олимпийских игр — 2024 в Париже изображением легендарной российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и российским флагом. Фото рекламы в своих социальных сетях поделился Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене.

«Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом», — подписал фото Ласицкас.

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК, спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.

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