Глава МОК считает, что выборы во Франции не помешают проведению Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что внеочередные выборы во Франции не помешают провести Олимпийские игры 2024 года в столице государства. Он отметил, что вне зависимости от результата ОИ там состоятся.
«Франция привыкла проводить выборы, они сделают это ещё раз», — сказал Бах в интервью Reuters.
Напомним, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы на фоне избирательного процесса в Европарламент. Первый тур пройдёт 30 июня, а второй — 7 июля.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.