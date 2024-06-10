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Глава МОК считает, что выборы во Франции не помешают проведению Олимпиады

Глава МОК считает, что выборы во Франции не помешают проведению Олимпиады
Томас Бах
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что внеочередные выборы во Франции не помешают провести Олимпийские игры 2024 года в столице государства. Он отметил, что вне зависимости от результата ОИ там состоятся.

«Франция привыкла проводить выборы, они сделают это ещё раз», — сказал Бах в интервью Reuters.

Напомним, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы на фоне избирательного процесса в Европарламент. Первый тур пройдёт 30 июня, а второй — 7 июля.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

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