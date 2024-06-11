Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Мэр Парижа встревожена решением Эммануэля Макрона распустить парламент перед ОИ

Мэр Парижа встревожена решением Эммануэля Макрона распустить парламент перед ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении парламентских выборов всего за несколько недель до начала Олимпийских игр. Мэр Парижа Анн Идальго обеспокоена решением главы французского государства распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

«Как и многие люди, я была ошеломлена, узнав, что президент решил распустить парламент. Роспуск непосредственно перед Играми — это действительно очень тревожно», — приводит слова Идальго Ea Daily со ссылкой на телеканал France 24.

Решение принято на фоне сокрушительного поражения партии Эммануэля Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Президентская партия набрала 15,4% голосов — вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившая 32%.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
Глава МОК считает, что выборы во Франции не помешают проведению Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android