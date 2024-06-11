Мэр Парижа встревожена решением Эммануэля Макрона распустить парламент перед ОИ

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В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении парламентских выборов всего за несколько недель до начала Олимпийских игр. Мэр Парижа Анн Идальго обеспокоена решением главы французского государства распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

«Как и многие люди, я была ошеломлена, узнав, что президент решил распустить парламент. Роспуск непосредственно перед Играми — это действительно очень тревожно», — приводит слова Идальго Ea Daily со ссылкой на телеканал France 24.

Решение принято на фоне сокрушительного поражения партии Эммануэля Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Президентская партия набрала 15,4% голосов — вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившая 32%.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.