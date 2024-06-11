МОК оправдался за рекламу Олимпийских игр — 2024 с фото Исинбаевой и флагом России

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не использует плакат с изображением олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпиады в Париже.

«Плакат, изображённый и распространённый в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — цитирует МОК «РИА Новости».

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.