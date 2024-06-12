Томас Бах — членам МОК: вы никогда не политизировали Олимпийские игры

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился к присутствующим на последнем до начала Игр заседании оргкомитета предстоящей Олимпиады-2024 в Париже.

«Возможно, самое важное качество, которое у вас есть — это единство, которое вы демонстрировали с самого начала. Вы никогда не политизировали Игры и продолжаете организовывать их в олимпийском духе, чтобы создать праздник человечности», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

К участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже не были допущены спортсмены из России во всех командных видах спорта, а также ряд сильнейших спортсменов в индивидуальных видах. Допущенным на Олимпиаду российским участникам разрешено выступать только без государственного флага, гимна и иной национальной атрибутики.