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Президент МОК: миллиарды людей рассматривают предстоящую Олимпиаду как символ единства

Президент МОК: миллиарды людей рассматривают предстоящую Олимпиаду как символ единства
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Президент МОК Томас Бах высказал мнение о восприятии в мире предстоящей Олимпиады-2024 в Париже на последнем заседании оргкомитета перед началом Игр.

«Ожидания мира огромны — обращаетесь ли вы к главам государств и правительств, или к людям на улице, или к спортсменам, есть одно чувство, общее для всех людей: они сыты по горло войной и ненавистью по всему миру. Миллиарды людей рассматривают предстоящие Олимпийские игры — 2024 в Париже как символ единства», — приводит слова Баха пресс-служба Международного олимпийского комитета.

К участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже не были допущены спортсмены из России во всех командных видах спорта, а также ряд сильнейших спортсменов в индивидуальных видах. Допущенным на Олимпиаду российским участникам разрешено выступать только без государственного флага, гимна и иной национальной атрибутики. При этом атлеты из Израиля выступят на Играх без каких-либо политических ограничений со стороны МОК.

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