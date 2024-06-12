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«Решение пока не принято». Мамиашвили — об участии борцов из России на Олимпиаде

«Решение пока не принято». Мамиашвили — об участии борцов из России на Олимпиаде
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не дал полную информацию об участии российских борцов на Олимпийских играх в Париже.

«Решение по участию в Олимпийских играх в Париже пока не принято. Это будет сделано после того, как мы получим (от МОК) полную информацию по условиям участия наших спортсменов, специалистов и тренеров. Когда станет известно, не знаю, это уже тянется месяц-полтора, нас изо дня в день кормят обещаниями», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сейчас у российских борцов есть 16 из 18 возможных лицензий на Олимпийские игры — 2024.

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