«Решение пока не принято». Мамиашвили — об участии борцов из России на Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не дал полную информацию об участии российских борцов на Олимпийских играх в Париже.

«Решение по участию в Олимпийских играх в Париже пока не принято. Это будет сделано после того, как мы получим (от МОК) полную информацию по условиям участия наших спортсменов, специалистов и тренеров. Когда станет известно, не знаю, это уже тянется месяц-полтора, нас изо дня в день кормят обещаниями», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сейчас у российских борцов есть 16 из 18 возможных лицензий на Олимпийские игры — 2024.