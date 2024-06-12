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На открытии Олимпиады в Париже может выступить Дуа Липа

На открытии Олимпиады в Париже может выступить Дуа Липа
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Французский телеканал RMC Sport сообщил, кто выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) 26 июля.

Сообщается, что французский диско-барабанщик 72-летний Cerrone будет одним из выступающих на церемонии. Известно, что к нему присоединится певец или певица международного масштаба с целью привлечения молодой аудитории.

Организаторы обращались к Дуа Липе, одной из самых популярных певиц современности, но неизвестно, был ли подписан контракт. Слухи о выступлении британской исполнительницы в Париже (Франция) появились ещё в апреле 2024 года.

Около 20 артистов выступят в церемонии открытии Олимпийских игр. Олимпиада в Париже (Франция) состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены в усечённом составе примут участие в соревнованиях.

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