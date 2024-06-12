Французские власти облегчили транспортную ситуацию перед Олимпиадой

Министр транспорта Франции Патрис Вергрите рассказал, что властям удалось добиться облегчения транспортной ситуации перед стартом Олимпийских игр в Париже, в частности – сокращения графика закрытия станций метро.

Ранее из-за технических ограничений, связанных со сборкой и демонтажом олимпийских объектов, а также проблем безопасности французскими властями было принято решение закрыть некоторые станции метро задолго до начала Олимпиады, а также после Паралимпиады.

«Нам удалось добиться этого за счёт ускорения сроков демонтажа и реорганизации. Разве мы не можем приложить усилия в течение нескольких недель в летние месяцы, раз в столетие, чтобы создать этот грозный образ Франции и испытывать гордость за то, что мы французы? Оно того стоит», — приводит слова министра газета Le Parisien.

Олимпийские игры в Париже (Франция) состоятся с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября.