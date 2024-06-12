Шубенков: нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков высказался о нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Есть некое лицемерие. МОК носится с Олимпийской хартией, рассказывает, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз – и политика влезает туда. И ты понимаешь, что на самом деле нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира.

Мы все живём на Земле, и МОК тоже. Они декларируют, что у них мир, дружба и жвачка, но потом тихо добавляют: «Только вот вам, ребята, из-за боевых действий у нас появляться не стоит». Есть здесь диссонанс. Отсюда и идея, что нафиг эти Олимпийские игры. С другой стороны, ничего круче человечество ещё не придумало. И без них – грустно», — сказал Шубенков.