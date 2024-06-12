«Доедать хрен без соли ради высокой идеи?» Шубенков — о рисках поездки на Олимпиаду

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не участвовал бы в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову, которая сказала, что будет отбираться, – и её сразу сняли со всех ставок и всего лишили. Давай от высокого спустимся к реальному – а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских – нет вообще, допустим, меня ещё убирают с государственных зарплат. А у меня семья.

Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане, и мне потом в этой стране жить. Уезжать из России никуда не хочу. За высокую идею если и воевать, то точно не одному. Поэтому я бы 400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю. Когда у нас был нормальный нейтральный статус – как ты помнишь, я ездил», — сказал Шубенков.