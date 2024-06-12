НОК Украины потребовал отстранить россиянку от ОИ-2024 из-за поста о гибели отца на СВО

Национальный олимпийский комитет Украины направил в МОК письмо с требованием отстранить от Олимпиады в Париже трёх российских спортсменок, участвующих в соревнованиях по борьбе. Динара Кудаева выложила в соцсетях пост о гибели отца во время СВО, а её коллеги по сборной России Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева поддержали спортсменку лайком.

Отец Динары Кудаевой погиб в мае этого года. Российская атлетка в посте назвала своего отца «героем». НОК Украины приложил к письму видеоролик со скриншотами из соцсетей Кудаевой, на которых её отец в военной форме и с оружием.

Также Украина в своём письме просит отстранить от Олимпиады-2024 вице-чемпионку Игр в Токио белоруску Ирину Курочкину в связи с её участием в мероприятии с главой НОК Беларуси Виктором Лукашенко в 2023 году.