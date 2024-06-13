Губерниев: тот, кто поедет на Олимпиаду в Париже, станет героем спорта в России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему в прессе заметно уменьшилось давление на спортсменов, которые собираются поехать на ближайшие Олимпийские игры.

«Кстати, друзья, обратите внимание, что замолчали те, кто был против поездки наших спортсменов на Олимпиаду в Париж??? Ибо сейчас стало окончательно ясно, кто сможет – тот поедет, будет выступать и станет истинным Героем Спорта в России!!! Это понятно всем и каждому!!! У кого есть голова на плечах и любовь к Родине…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.