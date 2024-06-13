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В Олимпийской деревне откроют детский сад и пространство для ментального здоровья

Исполнительный комитет МОК, который заседает до пятницы, 14 июня, в Лозанне, объявил, что в Олимпийской деревне появятся два нововведения: детский сад и пространство, посвящённое психическому здоровью спортсменов.

Детский сад будет представлять из себя отдельное и тихое место, позволяющее спортсменам проводить время со своими детьми.

«Зона разума» (Mind zone) будет открыта при финансовой поддержке одного из производителей напитков.

«Это будет гостеприимное пространство, позволяющее спортсменам и членам их окружения прислушиваться к своим эмоциональным потребностям, морально готовиться к следующим соревнованиям», — объяснила Эмма Техро, президент комиссии спортсменов, в пресс-релизе МОК.

Олимпийские игры в Париже (Франция) начнутся 26 июля и закончатся 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе.