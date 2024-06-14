Глава МОК заявил, что его не волнуют политическая ситуация во Франции и предстоящие выборы

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что уверен в том, что Франция сможет объединиться на время Олимпиады и представить страну в лучшем виде.

«Политическая ситуация и выборы во Франции не вызывают у нас беспокойства. Я в понедельник лично видел единство среди политических партий, которые соперничают на выборах, по вопросу организации Олимпийских игр. Правительство выразило стремление представить Францию в лучшем виде во время Олимпиады. Мы уверены в этом единстве, в том, что оно будет поддерживаться и во время выборов, и в надлежащем демократическом процессе», — сказал Бах на пресс-конференции.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В период подготовки во Франции прошло несколько забастовок сотрудников полиции, которым отказались поднимать оплату за переработку и отменили отпуск. Прокурор Франции также заявлял, что в стране ожидается повышение уровня преступности в период соревнований.