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В МОК утвердили выдвижение восьми кандидатов для избрания на предстоящей сессии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил к избранию на предстоящей сессии в Париже (Франция) восемь новых кандидатов. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Четыре кандидата, три женщины и один мужчина, предлагаются в качестве независимых лиц:

Айя Медани (Египет);

Сара Уокер (Новая Зеландия);

Паула Белен Парето (Аргентина);

Хью Робертсон (Великобритания).

Были предложены три кандидата, связанные с их функциями в НОК:

Дамарис Янг, президент Олимпийского комитета Панамы;

Джин Сайкс, президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США;

Ян Честерман, президент Олимпийского комитета Австралии.

Был предложен один кандидат, связанный с его функциями в Международной федерации:

Йохан Элиаш, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (Великобритания).

Сессия пройдёт 23, 24 июля и 10 августа 2024 года. Исполком МОК также предложил переизбрать 15 членов МОК в пределах установленного возраста, а также продлить срок полномочий одного члена и избрать двух почётных членов.