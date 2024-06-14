На Олимпиаде в Париже будут использовать ИИ, чтобы удалять злые комментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже будут использовать искусственный интеллект, чтобы удалять недоброжелательные комментарии, которые будут задевать спортсменов или членов МОК.

«МОК будет использовать ИИ в Париже в различных областях. Одним из них является обеспечение безопасности, поскольку мы ожидаем полмиллиарда сообщений в социальных сетях во время этих Игр. Если бы кто-то потратил всего одну секунду на чтение каждого сообщения, ему потребовалось бы 16 лет», — сказал Бах во время пресс-конференции.

Глава организации добавил, что повышенные меры безопасности связаны с ситуацией на Украине и с конфликтом между Палестиной и Израилем.

Напомним, прокурор Франции также заявляла, что в стране ожидается рост преступности, в том числе сексуального насилия в период проведения Олимпиады.