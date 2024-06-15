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МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024

МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Список выглядит следующим образом:

Велоспорт:

Тамара Дронова
Алёна Иванченко
Александр Власов

Прыжки на батуте:

Анжела Бладцева

Спортивная борьба:

Шамиль Мамедов
Арслан Багаев
Абдула Курбанов
Алан Остаев
Магомед Муртазолиев
Наталья Малышева
Вероника Чумикова
Алина Касабиева
Елизавета Петлякова
Начын Монгуш

Подобный список опубликован и для спортсменов из Беларуси, в нём пока что 11 спортсменов.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет сообщал, что срок проверки российских спортсменов для допуска увеличивается из-за сведений, предоставленных Украиной.

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