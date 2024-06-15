МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Список выглядит следующим образом:
Велоспорт:
Тамара Дронова
Алёна Иванченко
Александр Власов
Прыжки на батуте:
Анжела Бладцева
Спортивная борьба:
Шамиль Мамедов
Арслан Багаев
Абдула Курбанов
Алан Остаев
Магомед Муртазолиев
Наталья Малышева
Вероника Чумикова
Алина Касабиева
Елизавета Петлякова
Начын Монгуш
Подобный список опубликован и для спортсменов из Беларуси, в нём пока что 11 спортсменов.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет сообщал, что срок проверки российских спортсменов для допуска увеличивается из-за сведений, предоставленных Украиной.