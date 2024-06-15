МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Список выглядит следующим образом:

Велоспорт:

Тамара Дронова

Алёна Иванченко

Александр Власов

Прыжки на батуте:

Анжела Бладцева

Спортивная борьба:

Шамиль Мамедов

Арслан Багаев

Абдула Курбанов

Алан Остаев

Магомед Муртазолиев

Наталья Малышева

Вероника Чумикова

Алина Касабиева

Елизавета Петлякова

Начын Монгуш

Подобный список опубликован и для спортсменов из Беларуси, в нём пока что 11 спортсменов.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет сообщал, что срок проверки российских спортсменов для допуска увеличивается из-за сведений, предоставленных Украиной.