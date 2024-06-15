Французский пловец: на политическом уровне ОИ в Париже стали чем-то вроде реалити-шоу

Олимпийский чемпион 2012 года, французский пловец Флоран Манаду с грустью высказался о предстоящих Олимпийских играх в Париже (Франция).

«На политическом уровне мы стали чем-то вроде реалити-шоу», — приводит слова француза Le Parisen.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На церемонии открытия мероприятия по планам будет около 600 тыс. зрителей, в том числе приехавших болельщиков, из-за чего власти города и страны ожидают повышенный уровень преступности, в том числе и сексуального насилия.

Власти города сообщали, что для обеспечения безопасности отменили до 100% отпусков у сотрудников правоохранительных органов. Позже стало известно, что за переработку работникам доплачивать не будут.