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Французский пловец: на политическом уровне ОИ в Париже стали чем-то вроде реалити-шоу

Французский пловец: на политическом уровне ОИ в Париже стали чем-то вроде реалити-шоу
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Олимпийский чемпион 2012 года, французский пловец Флоран Манаду с грустью высказался о предстоящих Олимпийских играх в Париже (Франция).

«На политическом уровне мы стали чем-то вроде реалити-шоу», — приводит слова француза Le Parisen.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На церемонии открытия мероприятия по планам будет около 600 тыс. зрителей, в том числе приехавших болельщиков, из-за чего власти города и страны ожидают повышенный уровень преступности, в том числе и сексуального насилия.

Власти города сообщали, что для обеспечения безопасности отменили до 100% отпусков у сотрудников правоохранительных органов. Позже стало известно, что за переработку работникам доплачивать не будут.

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