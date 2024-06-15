«МОК что-то напутал». Тренер прыгуньи на батуте Бладцевой — о допуске спортсменки к ОИ

Член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России Елена Федоренчик, которая является тренером Анжелы Бладцевой, рассказала, что спортсменка ещё не отобралась на Олимпийские игры 2024 года, несмотря на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о её допуске к соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена.

«Анжела на данный момент ещё не отобралась на Олимпийские игры. У нас на одно место претендуют две девочки из Санкт-Петербурга. Это Яна Лебедева и Анжела Бладцева. 25 июня мы выезжаем на Кубок мира в Швейцарию и потом через неделю – сразу на Кубок мира в Португалию. И вот эти два Кубка мира, они будут для них отборочными», — приводит слова Федоренчик «Фонтанка».

Напомним, сегодня, 15 июня, МОК назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщал, что срок проверки российских спортсменов для допуска увеличивается из-за сведений, предоставленных Украиной.