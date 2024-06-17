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В Париже проходит репетиция церемонии открытия Олимпиады

В Париже проходит репетиция церемонии открытия Олимпиады
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Репетиция церемонии открытия Олимпийских игр проходит сегодня, 17 июня, в Париже (Франция) на реке Сене с участием лодок, которые будут перевозить делегации стран-участниц, сообщает L’Equipe.

Церемония открытия Олимпиады впервые в истории состоится вне стадиона, на реке Сене, 26 июля. В параде примут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое шоу. На 94 из них будут находиться 10,5 тысячи атлетов, принимающих участие в соревнованиях.

Первые пробные испытания состоялись в прошлом году. Креативный директор Олимпиады в Париже Тьерри Ребул отметил, что с момента первых испытаний почти год назад организаторы «много поработали над телекоммуникационной системой лодок».

Напомним, российские спортсмены выступят в Париже как нейтральные атлеты. Они не смогут принять участия в церемонии открытия из-за запрета МОК.

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