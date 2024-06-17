В Беларуси недовольны подходом МОК по проверке нейтрального статуса

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси выразил недоумение по поводу первого списка приглашённых белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция). Позиция была обнародована в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте НОК.

«Непонимание и возмущение вызывают непрозрачные подходы и выводы так называемой комиссии по проверке нейтрального статуса спортсмена для допуска к Играм. По необъяснимым причинам не допущены к участию те атлеты, которые успешно прошли проверки, участвовали в квалификационных соревнованиях и смогли выиграть лицензии.

Отметим, что опубликованные МОК списки не окончательны (представлены не все виды спорта) и не утверждены белорусской стороной официально. НОК Беларуси продолжит переговоры с МОК и будет бороться индивидуально за каждого спортсмена – за его право выступить на Играх.

Окончательное решение о том, кто поедет на Олимпиаду в Париж, будет принято НОК совместно с федерациями по видам спорта, а также спортсменами. При этом один из основных объективных принципов: должны выступать только те, кто смог завоевать лицензию на Игры в жёстких, ограниченных и дискриминационных условиях, которые сложились в мировом спорте на сегодняшний день», — сообщают в НОК Беларуси.

15 июня был опубликован первый список спортсменов, допущенных к участию на Олимпиаде Международным олимпийским комитетом (МОК) в нейтральном статусе. В него вошли 14 россиян и 11 белорусов.