Рамиз Гамзатов высказался о недопуске российских борцов на Олимпиаду

Участник Игр БРИКС по вольной борьбе россиянин Рамиз Гамзатов высказался о представителях сборной России, не допущенных к участию в Олимпийских играх в Париже. Из шести завоёванных олимпийских лицензий россияне получили допуск только в четырёх весовых категориях.

«Обидно за ребят. Сколько они трудились, сколького добились, а их не пускают бороться. Очень обидно», — приводит слова Гамзатова ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.