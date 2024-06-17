«Как я могу бросить свою страну?» Красильников — об участии в ОИ в нейтральном статусе

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников высказался о нежелании ехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я настолько люблю свою страну и болельщиков. Я не мог предать их? Ну, такая ситуация. Всё закрыто. Думаете, не было предложений уехать за границу? Я и сейчас могу уехать в любой момент. Но как я уеду? Как я могу бросить своего болельщика, страну, родных? Любимый вид спорта, для которого я столько сделал, делаю и буду делать. Я люблю Россию. Что бы ни происходило, для меня это лучшая страна в мире. Они же все боятся нас, как огня. Всё сделают, чтобы мы не участвовали, потому, что у нас самые сильные люди.

Если ещё будет время и нас допустят, я сделаю всё, чтобы завоевать золотую медаль Олимпиады. Никто меня не остановит», — сказал Красильников в интервью на YouTube-канале «Лица волейбола».