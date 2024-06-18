Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 200 м не выступит на этой дистанции в Париже

Олимпийская чемпионка 2016 и 2021 годов в беге на 200 м Элейн Томпсон-Хера не выступит этой дистанции на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Это стало известно после публикации заявочных листов на чемпионат Ямайки, который является отборочным стартом к Олимпиаде. Томпсон-Хера примет участие в забегах только на 100 м, сообщает Reuters.

Чемпионат Ямайки по лёгкой атлетике, по итогам которого будет сформирована заявка сборной на Олимпийские игры, состоится с 27 по 30 июня.

Всего у Томпсон-Херы пять золотых олимпийских медалей. 31-летняя ямайская бегунья имеет второй результат в истории на 100 метрах (10,54), а также является рекордсменкой Олимпийских игр на этой дистанции (10,61).

Олимпийский турнир по лёгкой атлетике состоится с 1 по 11 августа.