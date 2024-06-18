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В МОК установили дедлайн для заявки одобренных для участия в Олимпиаде спортсменов

В МОК установили дедлайн для заявки одобренных для участия в Олимпиаде спортсменов
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн для заявки одобренных для участия в Олимпиаде спортсменов на 20 июня.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьёзный разговор. Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета, и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня, сутки у нас есть», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Также сообщается, что сообщение о дедлайне по заявкам получили представили велоспорта.

Напомним, недавно стало известно о первых 14 российских атлетах, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В него вошли три представителя велоспорта, прыгунья на батуте и 10 борцов.

Летние Игры пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа.

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