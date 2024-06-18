Первый палестинский участник Олимпийских игр умер в лагере беженцев в Газе

Палестинский легкоатлет Маджед Абу Марахил умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил портал Palestine Info Center в соцсетях.

Марахил умер в лагере для беженцев в секторе Газа из-за отказа почек 12 июня. Спортсмену не смогли оказать должную медицинскую помощь из-за отключений электроэнергии и острой нехватки лекарств.

Марахил был первым в истории участником Олимпийских игр от Палестины. Он принимал участие в летней Олимпиаде 1996 года в Атланте (США) в беге на 10 000 м и занял итоговое 21-е место. На церемонии открытия он нёс флаг страны.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины был признан в 1995 году. Палестинские спортсмены никогда не выигрывали олимпийских медалей и не принимали участия на зимних Олимпиадах.