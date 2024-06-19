Ralph Lauren показала форму, в которой сборная США появится на церемонии открытия ОИ-2024

Ralph Lauren презентовала одежду, в которой сборная США появится на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Согласно задумке дизайнеров, костюм сшит в цветах триколора принимающей страны. В комплект вошли блейзер с белыми и красными вставками, оксфордская рубашка и джинсы. А уже на церемонии закрытия олимпийская сборная Соединённых Штатов появится в верхе, который состоит из мотоциклетной куртки и поло, сообщает CBS News.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится на берегу реки Сены. Напомним, российские спортсмены выступят на Играх-2024 в нейтральном статусе. Окончательный состав участников из России станет известен позже.