Мэр Парижа отложила купание в Сене

Запланированный на 23 июня заплыв мэра Парижа Анн Идальго в Сене откладывается из-за внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом сообщила сама Идальго на пресс-конференции в среду, 19 июня.

«Мы решили не делать этого во время выборов в законодательные органы», – передаёт слова Идальго RMC Sport.

Идальго заверила, что окунётся в парижскую реку в любой день с 15 по 17 июля и проплывёт обещанные несколько кругов. Ранее появилась информация, что количество фекальных бактерий в парижской реке в два раза превышает норму. Своим купанием в реке Идальго хочет показать, что Сена безопасна для проведения в ней соревнований.

С 30 июня по 7 июля во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы после провала его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент и последующего за этим роспуска Национального собрания.