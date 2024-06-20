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Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024, несмотря на запрет от МОК

Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024, несмотря на запрет от МОК
Абдулрашид Садулаев
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Двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024. Фотография, на которой изображены россиянин и американский борец Кайл Снайдер, украшает страницу спортивной борьбы на официальном ресурсе парижских Игр.

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер

Фото: olympics.com

Напомним, спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен и на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Ему также был запрещён въезд в Румынию для участия в ЧЕ-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские борцы могут выступить на соревнованиях в составе из 10 человек.

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