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Садулаев — о недопуске со стороны МОК: судиться, подать апелляцию? Это ничего не даст

Садулаев — о недопуске со стороны МОК: судиться, подать апелляцию? Это ничего не даст
Абдулрашид Садулаев
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Двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал отсутствие своей фамилии в списке борцов, допущенных на Олимпиаду-2024 со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Среди тех, кого допустили, не было ни одного олимпийца. Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов… Все мы полноценно готовились к ОИ. Не знаю, по каким критериям нас оценивал МОК. Они ничего не объяснили, дали списки. Что мы можем сделать? Осталось полтора месяца до Олимпийских игр. Судиться, подать апелляцию? Это ничего не даст.

Конечно, обидно. Сейчас я, как никогда, нахожусь в оптимальной психологической и физической форме. Думал, что для истории заработаю следующую свою медаль любой ценой», — сказал Садулаев пресс-службе ФСБР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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