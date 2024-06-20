Чемпион ОИ по борьбе — о списках МОК: даже не думал, что могу получить отказ

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира Заур Угуев прокомментировал непопадание в список допущенных до ОИ-2024 российских борцов.

«Обидно, что лидеров не пустили. Но нормально себя чувствую. Время должно пройти, тогда будем думать, что делать дальше. В жизни всякое бывает. Мне об этом рассказали ребята. Всё, что было в наших силах, мы сделали.

Я даже не думал, что могу получить отказ. До конца верил, что мы поедем. Пока Олимпиада не началась, есть какие-то надежды. Всё равно мы тренируемся, готовимся. Есть старты, где будем бороться», — приводит слова Угуева пресс-служба ФСБР.

Ранее двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024. Фотография, на которой изображены россиянин и американский борец Кайл Снайдер, украшает страницу спортивной борьбы на официальном ресурсе парижских Игр.