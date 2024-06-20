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Губерниев заявил, что Олимпиаду в Париже покажут на всю страну по телевизору

Губерниев заявил, что Олимпиаду в Париже покажут на всю страну по телевизору
Дмитрий Губерниев
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Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Олимпийские игры — 2024 в Париже покажут по телевизору. Комментатор провёл аналогию с чемпионатом Европы по футболу, который в федеральном эфире транслирует «Матч ТВ».

«А бестолковые квасные пупсики реально не понимают, что у нас не просто собирается очень неплохая олимпийская команда, а весьма крепкая и боеспособная!!! И пусть красные тухлые шапки в бессильной злобе пыхтят и бесятся — эту Олимпиаду, как чемпионат Европы по футболу, ещё и по телеку покажут на всю страну. Уж поверьте мне… И мы будем радоваться и болеть! Родина завсегда поддержит наших олимпийцев Парижа. Это всем ясно! Кроме дураков...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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