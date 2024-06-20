Российские велогонщицы подтвердили своё участие в Олимпиаде-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские велогонщицы Алёна Иванченко и Тамара Дронова подтвердили своё участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

О своём решении пока не сообщил другой российский велогонщик — Александр Власов, приводит слова главы федерации ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Помимо трёх велогонщиков, там оказались представители спортивной борьбы и прыжков на батуте.

Ранее двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024. Фотография, на которой изображены россиянин и американский борец Кайл Снайдер, украшает страницу спортивной борьбы на официальном ресурсе парижских Игр.