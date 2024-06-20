Журова — о фото Садулаева на сайте МОК: украинцы увидят, будут жаловаться, чтобы убрали

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала появление фотографии с участием Абдулрашида Садулаева на официальном сайте Игр-2024.

«Лицемерие? Не переживают на этот счёт, он же по критериям не попал на Олимпиаду. Те, кто использует фото, как правило, не понимают в спорте ничего. МОК не следит за контентом, как [и в ситуации] с Еленой Исинбаевой.

Украинцы сейчас увидят, будут бегать, жаловаться и кричать, чтобы убрали. Но, может, в МОК просто есть наши доброжелатели, которые ставят фото с нашими спортсменами и хотя бы так оставляют наше представительство», — приводит слова Журовой ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе.