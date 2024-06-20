Садулаев: поддерживаю решение ФСБР. На Олимпиаду надо ехать

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал положительное решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) по участию борцов в Олимпиаде-2024. Самого спортсмена в предварительных списках МОК не оказалось.

«Полностью поддерживаю решение ФСБР. На Олимпиаду надо ехать. Эти ребята отдали всю свою жизнь спорту. Те, кого допустили, покажут блестящий результат», — сказал Садулаев в интервью пресс-службе ФСБР.

Напомним, борец вольного стиля Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024. Фотография, на которой изображены россиянин и американский борец Кайл Снайдер, украшает страницу спортивной борьбы на официальном ресурсе парижских Игр. Ранее спортсмена не допустили и на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Ему также был запрещён въезд в Румынию для участия в ЧЕ-2024.