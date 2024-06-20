ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

МОК убрал фото Садулаева с сайта Олимпиады в Париже

МОК убрал фото Садулаева с сайта Олимпиады в Париже
Абдулрашид Садулаев
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал фотографию с участием двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева с сайта парижских Игр-2024. Ранее фото вольника вместе с американским соперником Кайлом Снайдером было на обложке раздела спортивной борьбы.

Вместо этого там появилась фотография с японкой Рисако Каваи и американской спортсменкой Хелен Марулис.

Фото: olympics.com

Напомним, спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен и на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Ему также был запрещён въезд в Румынию для участия в ЧЕ-2024.

Материалы по теме
Журова — о фото Садулаева на сайте МОК: украинцы увидят, будут жаловаться, чтобы убрали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android