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400 сотрудников не хватает для обеспечения безопасности на Олимпиаде-2024 — RMC Sport

400 сотрудников не хватает для обеспечения безопасности на Олимпиаде-2024 — RMC Sport
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400 сотрудников не хватает для обеспечения безопасности во время церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на руководителя профильного ведомства.

Французское издание также приводит данные о нехватке около 150 работников медиков, среди которых 15 врачей экстренной медицинской помощи.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) убрал фото двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева с сайта парижских Игр-2024. До этого фото вольника вместе с американским соперником Кайлом Снайдером было на обложке раздела спортивной борьбы. Вместо этого там появилась фотография с японкой Рисако Каваи и американской спортсменкой Хелен Марулис.

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